تونس.. إحالة رئيس "جبهة الخلاص" نجيب الشابي للنيابة العامة بتهمة "تمويل الإرهاب"

وأفاد المصدر أن "القضاء التونسي سيشرع في التحقيق مع الشابي وعدد من قيادات جبهة الخلاص، بتهمة تمويل الإرهاب في تونس".

وفي السياق ذاته، أكد أمين عام "الحزب الجمهوري" في تونس، والقيادي في جبهة "الخلاص الوطني"، عصام الشابي، أن "إحالة رئيس جبهة الخلاص الوطني إلى النيابة العامة، جاءت على خلفية دعوى تقدمت بها ضده، عبير موسي، بتهمة تمويل الإرهاب واحتضانه".

وأشار الشابي إلى أن "السلطات تفاعلت مع الدعوى على وجه السرعة وعجلت بإحالة الشابي إلى النيابة العامة".

من جانبه، أكد القيادي في جبهة "الخلاص الوطني"رضا بلحاج، أنه "تم تبليغه بإحالته مع رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي إلى التحقيق القضائي".

وكتب بلحاج في تدوينة مقتضبة نشرها على صفحته في موقع "فيسبوك": "أعلمني رئيس فرع المحامين بإحالتي وأحمد نجيب الشابي إلى التحقيق"، لكنه لم يذكر الأسباب.