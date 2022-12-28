سيف الإسلام القذافي: إقصاء أحد من الترشح للانتخابات قد يجهضها من الأساس

سيف الإسلام القذافي: إقصاء أحد من الترشح للانتخابات قد يجهضها من الأساس

فريق التحرير
فريق التحرير
"الشعب الليبي يريد الأمن والاستقرار والخروج من الأزمات المستمرة، ويجب ترك القرار للشعب الليبي وإنهاء الوصاية على قراره وإرادته"
سيف الإسلام معمر القذافي

دعا المرشح لانتخابات الرئاسة الليبية سيف الإسلام معمر القذافي إلى السماح لجميع الليبيين بالترشح للانتخابات، رافضًا إقصاء أطراف بعينها.

وحذر نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، في بيان الثلاثاء، من أن "تقود عملية الإقصاء إلى الطعن في نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها أو مقاطعتها، وقد يصل لإجهاضها من الأساس".

وأكد سيف الإسلام القذافي، أن "الشعب الليبي يريد الأمن والاستقرار والخروج من الأزمات المستمرة"، مشددًا على "ضرورة ترك القرار للشعب الليبي وإنهاء الوصاية على قراره وإرادته"، على حد وصف البيان.

ظهر سيف الاسلام، للمرة الأولى بعيد إطلاق سراحه من سجنه في الزنتان بفيديو إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية التي كان مفترضًا أن تجري في ديسمبر الماضي
سيف الإسلام القذافي: إقصاء أحد من الترشح للانتخابات قد يجهضها من الأساس
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وقال القذافي، إن "مصير ومستقبل الشعب الليبي رهن بالقاعدة الدستورية، والتي لم تكن معروضة للنقاش أو محل خلاف، ولم يتم التطرق إليها الإ بعد أن تم وأد العملية الانتخابية لأسباب سميت بالقوة القاهرة".

واعتبرأن "اختزال مشكلة ليبيا في فقرتين بالقاعدة الدستورية، استهتار بأزمة ليبيا ومأساتها".

وظهر سيف الاسلام، للمرة الأولى بعيد إطلاق سراحه من سجنه في الزنتان بفيديو إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية التي كان مفترضًا أن تجري في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

سيف الإسلام القذافي: إقصاء أحد من الترشح للانتخابات قد يجهضها من الأساس
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وغرد سيف الإسلام على صفحته الرسمية عبر تويتر حينذاك، بقوله "بعد إفشال الانتخابات من قبل بعض الرجعيين، سنبدأ مع شعبنا العظيم في الأيام المقبلة مناقشة الحلول الممكنة للخروج من هذه الفوضى السياسية وسيكون لنا ظهور في الأيام المقبلة إن شاء الله".

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