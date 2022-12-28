سيف الإسلام القذافي: إقصاء أحد من الترشح للانتخابات قد يجهضها من الأساس

دعا المرشح لانتخابات الرئاسة الليبية سيف الإسلام معمر القذافي إلى السماح لجميع الليبيين بالترشح للانتخابات، رافضًا إقصاء أطراف بعينها.

وحذر نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، في بيان الثلاثاء، من أن "تقود عملية الإقصاء إلى الطعن في نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها أو مقاطعتها، وقد يصل لإجهاضها من الأساس".

وأكد سيف الإسلام القذافي، أن "الشعب الليبي يريد الأمن والاستقرار والخروج من الأزمات المستمرة"، مشددًا على "ضرورة ترك القرار للشعب الليبي وإنهاء الوصاية على قراره وإرادته"، على حد وصف البيان.