تعيين البوغديري وزيرا للتربية يشعل معركة بين اتحاد الشغل والرئاسة التونسية

تشهد العلاقة بين الرئيس التونسي قيس سعيد واتحاد الشغل توترا غير مسبوق، ولا سيما عقب اتهام الأخير للرئاسة التونسية باستهدافه، ودعوته النقابيين للدفاع عما وصفه بـ"الحق النقابي"، فيما عين سعيد أحد أبرز معارضي قيادة المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع، وزيرا للتربية.

ويأتي ذلك بعد توقيف القيادي الناشط في نقابة الطرقات أنيس الكعبي، وحديث سعيد عن عمل نقابي يحمل غطاء سياسيا، وتهديده بالقانون للتصدي لمن سماهم المتآمرين على الدولة.

واعتبر سعيد أن الحق النقابي مضمون بالدستور، لكنه انتقد بشدة دعوة نقابة تابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى غلق الطرقات، وفق قوله.

وبعد الكلمة بسويعات، داهمت عناصر أمن منزل رئيس النقابة المعنية، حيث تم اعتقاله، بحسب إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كلف محاميا للدفاع عن نقابييه.

وردّ اتحاد الشغل التونسي، الأربعاء، بالدعوة لإطلاق سراح الكعبي والتحذير من المساس بالحقوق النقابية، كما دعا الاتحاد، الأربعاء، النقابيين للتعبئة العامة والاستعداد للدفاع عن الحقوق النقابية.