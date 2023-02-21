القضاء التونسي يصدر مذكرة إيداع بالسجن بحق مدير إذاعة "موزاييك"

وقال الغدامسي في تصريحات لإذاعة "موزاييك"، إن إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي (محكمة مختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي)، مذكرة إيداع بالسجن بحق نورالدين بوطار من خلال استعمال عنوان غسل الأموال ما هو إلا غطاء للتهمة الرئيسية، ألا وهي الإساءة لأعلى هرم في السلطة عبر الخط التحريري لإذاعة "موزاييك أف أم".

وأضاف: "تمنينا لو أن قاضي التحقيق اتخذ قرارًا شجاعًا بناء على معطيات قانونية ووثائق تثبت البراءة، وتثبت أن التهمة كيدية، إلا أننا نرى أنه اتجه في نفس السياق وأصدر مذكرة إيداع بالسجن على خلفية استعمال الخط التحريري لإذاعة موزاييك للإساءة لأعلى هرم في السلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد".

يشار إلى أنه تم مساء يوم الإثنين 13 فبراير/شباط، توقيف نورالدين بوطار، ضمن حملة اعتقالات شملت سياسيين وقضاة ومحامين ورجال أعمال.

وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية في وقت سابق، إن "التحقيقات الأولية شملت 20 شخصًا، بينهم كوادر أمنية سابقة ومباشرة لعملها"، مشيرة إلى "الاستماع لشهادات مدير عام بالإدارة العامة للأمن الوطني ودبلوماسي سابق تم إخلاء سبيله بعد الاستماع لإفادته".

وأضافت أن "النيابة العامة أعطت تعليماتها لسماع إفادات جميع الأطراف الضالعة في القضية، من بينهم من له علاقة سواء من قريب أو من بعيد، في إطار التحقيق الأولي لحصر الشبهات وتحديد المسؤوليات".