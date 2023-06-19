باتيلي: القوانين المقترحة غير كافية لإنجاح الانتخابات الليبية

ذكر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الإثنين، أن قوانين الانتخابات التي اقترحتها لجنة من المجلسين التشريعيين في البلاد هذا الشهر "غير كافية لتسوية الموضوعات الأكثر إثارة للخلاف، والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة".

وركزت الدبلوماسية الدولية على الضغط من أجل إجراء انتخابات وطنية لحسم الصراع الليبي المستمر منذ سنوات، لكن الهيئات السياسية المتنافسة في البلاد، والتي تعرضت شرعيتها للتشكيك كثيرًا، لم تستطع التوصل إلى اتفاق حول القواعد الانتخابية.

وقال "باتيلي" أمام مجلس الأمن الدولي إن الاخفاق في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنافسة في ليبيا قد "يؤدي إلى أزمة جديدة".

وحث المبعوث المجلس على الضغط على الأطراف الرئيسة للتوصل إلى حل وسط.