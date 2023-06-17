السعودية تُجدد دعمها للمبادرة المغربية حيال الصحراء الغربية

وقال الدبلوماسي السعودي العمري، خلال الاجتماع: "نجدد دعمنا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني".

وبين أن الحل المغربي "قائم على التوافق، ويتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، الذي رحب بالمبادرة المغربية"، وفقًا لما نقلت عنه الوكالة المغربية.

وعبر الدبلوماسي السعودي عن دعم بلاده لجهود المغرب لغايات التوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية، على أساس التوافق، وبناءً على قرارات مجلس الأمن، بإشراف أممي.