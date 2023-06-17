السعودية تُجدد دعمها للمبادرة المغربية حيال الصحراء الغربية
قالت وكالة الأنباء المغربية، اليوم السبت إن المملكة العربية السعودية، جددت دعمها للمبادرة المغربية حيال إنهاء النزاع القائم على الصحراء الغربية.
وجاءت التأكيدات السعودية على لسان ممثلها في نيويورك حسن محمد العمري، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
وتقترح الرباط، حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، لإنهاء الصراع بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، حول الإقليم منذُ عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.
وقال الدبلوماسي السعودي العمري، خلال الاجتماع: "نجدد دعمنا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني".
وبين أن الحل المغربي "قائم على التوافق، ويتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، الذي رحب بالمبادرة المغربية"، وفقًا لما نقلت عنه الوكالة المغربية.
وعبر الدبلوماسي السعودي عن دعم بلاده لجهود المغرب لغايات التوصل إلى حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية، على أساس التوافق، وبناءً على قرارات مجلس الأمن، بإشراف أممي.
وثمن جهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير استئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، آملًا تواصل المشاورات بين الأطراف المعنية، وصولًا لإيجاد حل سياسي للنزاع والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.