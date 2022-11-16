القضاء التونسي يصدر حكمين بالسجن ضد البرلماني راشد الخياري

أصدر القضاء التونسي يوم الثلاثاء، حكمين بالسجن ضد البرلماني المقرب من حركة النهضة الإسلامية، راشد الخياري، و ذلك في قضيتين منفصلتين.

و ذكرت إذاعة "موزاييك"، أنّ محكمة الاستئناف بتونس قضت بالسجن مدّة 4 أشهر بحقّ النائب بالبرلمان التونسي المنحل، راشد الخياري، وذلك بتهمة استغلال "معطيات شخصية لشخص طبيعي دون ترخيص".

و صدر الحكم، على خلفية، دعوى قضائية، رفعتها وزارة التربية عبر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (هيئة حكومية) ضدّ راشد الخياري على خلفيّة زيارة كان أداها إلى مركز" النور" للمكفوفين بمحافظة "بن عروس" التونسية، وحديثه مع أطفال قصّر ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبر انتهاكا لخصوصية الأطفال، و قانون حمايتهم.

و قبل ذلك، أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس يوم الثلاثاء، حكما بالسجن مدّة شهرين بحق راشد الخياري، و ذلك على خلفية نشره معطيات حول إحدى القواعد العسكرية البحرية بتونس.

و كانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس، قد أصدرت يوم 11 أغسطس/آب الماضي مذكرة إيداع بالسجن بحق راشد الخياري بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بالمشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والإبلاغ والإفشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك".