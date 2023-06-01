"استقلالية" القضاء التونسي في مرمى انتقادات محلية ودولية

وحذرت في البيان، الذي تناقلته وسائل إعلام تونسية، من "توظيف العدالة ضد كل المتقاضين، الذين يظل حصنهم الأخير ضد التعسف هو السلطة القضائية المستقلة، الضامن الوحيد للمحاكمة العادلة".

ودعت المنظات إلى إعادة القضاة، الذين تم إعفاؤهم بموجب مرسوم رئاسي عام 2022 إلى مناصبهم وفقًا لقرارات المحكمة الإدارية بتونس العاصمة، مؤكدة على "وجوب وضع حد لتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء واحترام الحق الأساسي في المحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة".

وطالبت بإلغاء المرسوم عدد 11 الصادر في الـ12 من شهر شباط/فبراير من عام 2022 القاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء السابق، واحترام المعايير الدولية لاستقلالية للقضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وفقاً لالتزامات تونس الدولية.

وقفة احتجاجية

وفي سياق متصل، طالب عدد من القضاة خلال وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام المحكمة الابتدائية في تونس، برفع ما وصفوه بالـ"مظلمة"، التي تعرض لها 57 قاضياً تم إعفاؤهم من مناصبهم، داعين إلى "تحرير القضاء من هيمنة السلطة التنفيذية"، حسب تعبيرهم.

وجاءت الوقفة، التي دعت إليها جمعية القضاة التونسيين وهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، بمناسبة مرور سنة على قرار الإعفاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات ضد التدخل في السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية، من بينها "قضاء الحريات لا قضاء التعليمات"، و"سلطة قضائية لا إعفاء لا عبودية".