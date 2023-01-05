"تقارب لافت".. صالح والمشري يبحثان القاعدة الدستورية واستكمال مسار الانتخابات الليبية
انطلق اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة اجتماع بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في محاولة جديدة للتوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية واستكمال مسار الانتخابات.
وقال مصدر برلماني، إنّ "الاجتماع يأتي وسط تقارب لافت، ما من شأنه أن يمهد لكسر الجمود بين مجلسي النواب والدولة، والدفع نحو تحقيق توافق حول القاعدة الدستورية انطلاقًا من النقاط التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة، ومحاولة تحقيق تقدّم بخصوص النقاط الخلافية".
وأضاف المصدر، الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه، لـ "إرم نيوز" أنّ "من المتوقع أن يستمر الاجتماع لساعات من أجل حلحلة القضايا العالقة وتحقيق التوافقات المحتملة قبل استئناف الجلسات المشتركة بين أعضاء المجلسين، ومناقشة ما تم التوصل إليه في اجتماع اليوم بخصوص القاعدة الدستورية، وأيضًا السلطة التنفيذية ومصير الحكومة"، وفق تعبيره.
وينعقد الاجتماع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ويأتي في سياق حراك داخلي ودولي يهدف إلى كسر الجمود السياسي والذهاب إلى الانتخابات في العام الجديد.
وينعقد الاجتماع أيضًا بعد أيام من انتقادات لاذعة وجّهها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى المجلسين، متهمًا إياهما "بالتعطيل والعمل على تمديد الأزمة من أجل البقاء في السلطة لأكثر فترة ممكنة" بحسب وصفه.
وكان آخر لقاء بين صالح والمشري قد جرى في المغرب في شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وتمّ خلاله التوافق على توحيد السلطة التنفيذية وعلى تعيين شاغلي المناصب السيادية، قبل أن يتعطّل الحوار مجددًا بين المجلسين.
والإثنين الماضي، صوّت المجلس الأعلى للدولة لصالح استئناف الحوار مع مجلس النواب، وذلك بعد تعليق التواصل بين الجانبين لمدة قاربت الشهر، ما فتح الباب لاستئناف الحوار حول جميع المسارات، ومنها المناصب السيادية والدستورية ومسار السلطة التنفيذية، وفقًا لما أكدته مصادر في المجلس الأعلى للدولة.
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول 2022 أعلن رئيس المجلس الأعلى خالد المشري تعليق التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي بدلا عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس، قبل أن يتراجع مجلس النواب عن هذا القانون في وقت لاحق، في 23 ديسمبر / كانون الأول الماضي.