"تقارب لافت".. صالح والمشري يبحثان القاعدة الدستورية واستكمال مسار الانتخابات الليبية

وأضاف المصدر، الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه، لـ "إرم نيوز" أنّ "من المتوقع أن يستمر الاجتماع لساعات من أجل حلحلة القضايا العالقة وتحقيق التوافقات المحتملة قبل استئناف الجلسات المشتركة بين أعضاء المجلسين، ومناقشة ما تم التوصل إليه في اجتماع اليوم بخصوص القاعدة الدستورية، وأيضًا السلطة التنفيذية ومصير الحكومة"، وفق تعبيره.

وينعقد الاجتماع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ويأتي في سياق حراك داخلي ودولي يهدف إلى كسر الجمود السياسي والذهاب إلى الانتخابات في العام الجديد.