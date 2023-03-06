ليبيا.. المشري يقترح دمج مبادرة المبعوث الأممي بالتعديل الدستوري

أبدى "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا، اليوم الإثنين، انفتاحه على مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، مقترحاً دمجها بالتعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره مجلسا الدولة والنواب، محذراً من أنّ عدم الحسم في شروط الانتخابات سيبقي على حالة الانسداد السياسي.

وقال رئيس المجلس خالد المشري خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إنّ "المجلس لم يرفض مبادرة باتيلي حتى الآن، وإنّه يمكن دمجها بالتعديل الدستوري الثالث عشر، في أول رد رسمي من المجلس على مبادرة المبعوث الأممي".

وأكد المشري أنّ "باتيلي يتفق مع المجلس الأعلى للدولة في فكرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، ولكنه يقول إنهم يجب أن يمنحوا فرصة للترشح".

مشدداً على أنّه "لا توجد أي ضمانات لنجاح التعديل الدستوري الثالث عشر، وكذلك خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي".