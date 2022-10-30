ليبيا.. قوات تأمين مقر حكومة الدبيبة تعتقل أطباء نفذوا وقفة احتجاجية

اعتقلت قوات الأمن الداخلي التابعة لرئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، أطباء نفّذوا وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم.

وقالت منظمة أطباء ليبيا في بيان إن الأمن الداخلي بمقر مجلس الوزراء "طريق السكة" في طرابلس، اعتقل أطباء وأساء معاملتهم بسبب مطالبتهم بتنفيذ مشروع للتعليم العالي لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية، مؤكدة أن الأطباء سيتقدمون بشكوى رسمية للنائب العام بهذه الحادثة.

وكانت المنظمة دعت قبل أيام الشريحة المستهدفة من التخصصات الطبية النادرة إلى التواجد، اليوم الأحد، أمام مجلس الوزراء (طريق السكة-الجردينة)، وذلك لتسليم ملفاتهم، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المطالبة بمخصصات مالية لمشروع التخصصات الطبية في مدن ليبيا.

ورفع الأطباء في وقفتهم الاحتجاجية شعارات تطالب الحكومة بتنفيذ قرار سابق صادر بحقهم، من أبرزها: "نطالب رئيس الحكومة بدعم وتفويض تخصصات الطب النادرة"، و"دبيبة يا دبيبة.. تفويض الأطباء راك تسيبه" و"على الحكومة دعم التخصصات الطبية النادرة".

وطالب متحدث باسم الأطباء رئيس الحكومة بتخصيص مبلغ مالي لمشروع التخصصات النادرة، وعلى دفعات، وتأهيل الكوادر الطبية، والرفع من كفاءتها، لسد العجز الحاصل في العديد من التخصصات، مما سيعود بالإيجاب على قطاع الصحة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها أفراد حرس مقر رئاسة الوزراء على معتصمين سلميين، فقد اعتدوا، في شهر أيار/مايو الماضي، على مجموعة من متظاهري الأحوال المدنية، في ذات المكان.

وتستمر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بممارسة مهامها رغم انتهاء فترة ولايتها وسحب البرلمان الثقة منها، وترفض تسليم السلطة لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا، التي كلفها البرلمان بأن تكون بديلًا لها.