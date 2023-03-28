محللون: أوروبا تساوم تونس في قضية الهجرة غير الشرعية

ودعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، يوم أمس الإثنين، الجميع إلى التحرك من أجل حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي، محذرًا من ترك تونس تسقط بيد الإخوان المسلمين بحسب تعبيره.

وأبدى مسؤولون أوروبيون اهتمامًا بالغًا بالوضع في تونس في الأيام الأخيرة، مؤكدين أن تنسيقا يجري بينهم من أجل الدفع نحو إنقاذ البلاد من خلال حصولها على قرض صندوق النقد الدولي.

وقال المحلل السياسي محمد بوعود إنّ "الأوروبيين يساومون تونس بالقرض من صندوق النقد الدولي مقابل الحد من الهجرة غير الشرعية، وهم يعرفون أن الوضع الاقتصادي في تونس لم يعد يحتمل رغم أنه لا يصل حد الانهيار كما يقولون".

وأضاف بوعود في حديث لـ "إرم نيوز"، أنّ "أولوية الاتحاد الأوروبي هي منع وصول المهاجرين إلى حدوده وليس إنقاذ تونس، إذ يواصل الاتحاد كما الولايات المتحدة اشتراط الموافقة على الإصلاحات الموجعة لدعم ملفها أمام صندوق النقد الدولي".

وأكد بوعود أنّه "حتى التطورات السياسية لا تعني كثيرًا الاتحاد الأوروبي بل ما يعنيه هو صد موجات الهجرة المتوقعة لذلك هم يساومون تونس بالحصول على قرض من صندوق النقد، مقابل التعهد بمنع وصول المهاجرين إلى السواحل الإيطالية والبدء في تنفيذ حزمة الإصلاحات التي قد لا توافق عليها السلطات التونسية لأنها تحمل في طياتها بوادر توترات مجتمعية".