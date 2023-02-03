تونس... احتدام معركة رئاسة البرلمان الجديد و"بودربالة" الأوفر حظًا

وقال عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو/تموز إن الحراك فاز بأكثر من 80 مقعدا وإن رئيس البرلمان سيكون من الحراك ومن غير المستبعد أن يتم ترشيح امرأة لتولي هذا المنصب.

ومن جانبه، قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، إن "اللعاب سال على رئاسة البرلمان مبكرا وهذا خطأ كبير إذ كان الأجدر بكل الأطراف أن تنتظر تركيز البرلمان ثم السعي إلى رئاسته".

وأضاف الناصري المرشح السابق في الانتخابات البرلمانية في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "مبادرة لينتصر الشعب التي ينتمي إليها العميد بودربالة بصفة عضو لديها كتلة في البرلمان وحسب المعلومات، لديهم عدد لا بأس به من النواب مما يؤهل العميد لترؤس المجلس".

وأكد فيما يخص حديث حراك 25 يوليو/ تموز أن "هذا الحراك يمتهن الاحتيال السياسي واليوم ينسبون العديد من النواب لهم وهي ممارسات تعودنا بها من حراك 25 يوليو / تموز الذي لا نعلم من يقف خلفه".

وتابع: "حراك 25 يوليو كذبة سياسية هدفه الركوب على الأحداث ونسب 25 يوليو لنفسه ومسار 25 يوليو الذي يتزعمه رئيس الجمهورية قيس سعيد منهم براء".