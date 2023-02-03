تونس... احتدام معركة رئاسة البرلمان الجديد و"بودربالة" الأوفر حظًا
بدأ عدد من النواب الذين فازوا بمقاعد في البرلمان التونسي الجديد أبرزهم عميد المحامين السابق، إبراهيم بودربالة، معركة محتدمة من أجل تولي منصب رئيس المجلس النيابي الجديد.
وفيما أعلن بودربالة أن هناك تواصلا مع بعض النواب من أجل ترشيحه لرئاسة مجلس النواب، قال حراك 25 يوليو/ تموز الداعم للرئيس التونسي قيس سعيد إنه فاز بأغلبية المقاعد في البرلمان وإنه ربما يرشح امرأة لرئاسة البرلمان وهو ما يؤشر على معركة محتدمة من أجل هذا المنصب.
وقال عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو/تموز إن الحراك فاز بأكثر من 80 مقعدا وإن رئيس البرلمان سيكون من الحراك ومن غير المستبعد أن يتم ترشيح امرأة لتولي هذا المنصب.
ومن جانبه، قال رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، إن "اللعاب سال على رئاسة البرلمان مبكرا وهذا خطأ كبير إذ كان الأجدر بكل الأطراف أن تنتظر تركيز البرلمان ثم السعي إلى رئاسته".
وأضاف الناصري المرشح السابق في الانتخابات البرلمانية في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "مبادرة لينتصر الشعب التي ينتمي إليها العميد بودربالة بصفة عضو لديها كتلة في البرلمان وحسب المعلومات، لديهم عدد لا بأس به من النواب مما يؤهل العميد لترؤس المجلس".
وأكد فيما يخص حديث حراك 25 يوليو/ تموز أن "هذا الحراك يمتهن الاحتيال السياسي واليوم ينسبون العديد من النواب لهم وهي ممارسات تعودنا بها من حراك 25 يوليو / تموز الذي لا نعلم من يقف خلفه".
وتابع: "حراك 25 يوليو كذبة سياسية هدفه الركوب على الأحداث ونسب 25 يوليو لنفسه ومسار 25 يوليو الذي يتزعمه رئيس الجمهورية قيس سعيد منهم براء".
ومن جانبه، رأى المحلل السياسي، محمد بوعود أن "انتخاب رئيس البرلمان لن يتم قبل آذار/مارس القادم لذلك فإن هذه الجبهة تم فتحها مبكرا من قبل بودربالة وما يعرف بحراك 25 يوليو / تموز".
وأشار بوعود في تصريح لـ "إرم نيوز" إلى أن النية كانت مطروحة كي يترأس "بودربالة البرلمان منذ التحاقه بمسار 25 يوليو، وبعامل الخبرة والسن له الأسبقية في هذه المعركة وخاصة في ظل علاقته برئيس الجمهورية وبتأييده للقانون الانتخابي ودوره في الحوار الوطني حول صياغة الدستور.
وشدد على أن "بودربالة حتى بحكم تكوينه القانوني كذلك فإنه يعد المرشح الأوفر حظا لنيل رئاسة البرلمان باعتباره خبيرا في الشؤون القانونية والسياسية ولا أعتقد أنه سيكون هناك مرشح قوي آخر".
وأبرز أن "حراك 25 يوليو لا يمكن التثبت من المعلومات التي يقوم بكشفها حول حيازته الأغلبية الساحقة في البرلمان وهم ليسوا حتى حزب منظم أو مهيكل".
وأردف: "الكتلة القوية في البرلمان تعود لرئيس الجمهورية رغم وجود بعض القوى التي تتألف من المستقلين أو من الوجوه القومية لكن في المحصلة البرلمان كله بيد رئيس الجمهورية".
وأجرت تونس الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية في 29 يناير/ كانون الثاني السابق وسط مقاطعة واسعة من التونسيين.