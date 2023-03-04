العثور على قذائف "آر بي جي" وذخيرة مضادة للطائرات بمكب للنفايات في بنغازي
أعلنت مديرية أمن بنغازي الجمعة، العثور على قذائف "آر بي جي" وذخيرة مضادة للطائرات في مكب للنفايات في مدينة بنغازي شمال شرق ليبيا.
وقالت المديرية في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، إن فرقها خلال جولة تفتيشية في منطقة الضبعي، عثرت على " 66 طلقة مضادة للطيران نوع 14.5 و13 طلقة مضادة للطيران نوع 23 و 5 سيور جديدة لأسلحة نارية مختلفة و 4 قذائف آر.بي.جي".
وأشارت إلى أن فرقها قامت بتحريز المضبوطات وتسليمها إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي قسم المتفجرات.
يأتي ذلك بعد أن منحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في 18 فبراير الماضي، المواطنين، مهلة سبعة أيام لتسليم أسلحتهم غير المرخصة.
ويهدف الإجراء للحد من انتشار السلاح خارج إطار القانون في مدينة بنغازي، حيث تعهدت وزارة الداخلية بشن حملات تفتيش مكثفة على المنازل والمنشآت وكل المواقع لمصادرة السلاح.