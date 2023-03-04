العثور على قذائف "آر بي جي" وذخيرة مضادة للطائرات بمكب للنفايات في بنغازي

وأشارت إلى أن فرقها قامت بتحريز المضبوطات وتسليمها إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي قسم المتفجرات.

يأتي ذلك بعد أن منحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في 18 فبراير الماضي، المواطنين، مهلة سبعة أيام لتسليم أسلحتهم غير المرخصة.

ويهدف الإجراء للحد من انتشار السلاح خارج إطار القانون في مدينة بنغازي، حيث تعهدت وزارة الداخلية بشن حملات تفتيش مكثفة على المنازل والمنشآت وكل المواقع لمصادرة السلاح.