تونس.. عشرات السجناء يضربون عن الطعام احتجاجًا على أوضاعهم

وحذّر المرصد، في بيان له، من "خطورة الوضع في السجن المدني بالمرناقية"، مشيرًا إلى أن "عدد المضربين يعدّ بالعشرات وحالة بعضهم خطيرة".

وأشار المرصد إلى ما سمّاه "تعنت إدارة السجن واستمرارها في انتهاج سياسة التجاهل واللامبالاة والهروب إلى الأمام بل وحتى معاقبة بعض المضربين ووضعهم بالسجن الانفرادي".

وأضاف بيان المرصد أنّ السجناء يشتكون أيضًا من "النقل التعسفي الانتقامي لكل من يطالب بحق أو يعترض على مظلمة والتعدي على حرية المعتقل ومنع إقامة الشعائر الدينية على نحو مقبول، وأيضًا حرمان أغلب الموقوفين من الحق في الاستحمام والمطالعة وممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية، خاصة الموقوفين "المصنفين" إضافة إلى ضيق وقت الزيارة وحرمان عائلات بعض هؤلاء الموقوفين منذ سنوات من الزيارة المباشرة (دون حاجز)".