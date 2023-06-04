الجيش الليبي ينفذ عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين

بدوره، قال المصدر الأمني المصري، إن نحو 2200 مهاجر فقط من أصل أربعة آلاف عثرت عليهم قوات الأمن الليبية كانوا موجودين في ليبيا بشكل غير قانوني وهم من جرى ترحيلهم.

وأضاف أن معظم المرحلين من المصريين، بينما كان بعضهم يحمل جنسيات أفريقية أخرى.

وأشار إلى أنه عندما جرى ترحيلهم، نُقلوا إلى موقع قريب من الحدود، ثم ساروا لمسافة كيلومترين في اتجاه مصر.

وتقول وكالات الهجرة، إن ليبيا بها نحو نصف مليون مهاجر، يأمل كثيرون منهم في العبور إلى أوروبا بالقوارب، بينما يستقر آخرون في ليبيا بحثًا عن عمل في البلد الغني بالنفط.

وتقول إيطاليا، وهي وجهة معظم تلك القوارب، إن عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى أوروبا من ليبيا ارتفع بشكل حاد هذا العام.

وقال المصدر الليبي، إن قوات الأمن دمرت مرفأ يستخدمه مهربو البشر.