تونس.. حكم بالسجن 4 سنوات لعماد الطرابلسي "صهر بن علي"

ويأتي هذا الحكم الجديد على الرغم من مواصلة عماد الطرابلسي رفضه المثول أمام المحكمة التي تنظر في قضايا الفساد المالي المتعلقة به.

ويتمسك الطرابلسي بعدم الخضوع للمحاكمة، استنادا إلى اتفاق صلح كان توصل إليه مع الدولة التونسية.

ونظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، مؤخرا، في ملفي قضيتين أخريين، تتعلقان بعماد الطرابلسي.

وتتعلق القضية الأولى بما عرف بقضية تجاوزات مالية واستغلال نفوذ حول عملية بيع تذاكر السفر، في حين تعلقت القضية الثانية بامتلاك عماد الطرابلسي مقطعا رخاميا أثريا.