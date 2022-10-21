تونس توقف 4 أشخاص بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة".. وتلاحق نجل الغنوشي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، يوم الخميس، توقيف 4 أشخاص بمحافظة القصرين وسط غرب البلاد، بتهمة "تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي".

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أن من بين الموقوفين شقيق مترشح سابق لرئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم أيضا إدراج ابن رئيس حزب سياسي بقائمة المفتش عنهم على خلفية هذه القضية.

وأكد مصدر أمني لـ"إرم نيوز" أن ابن رئيس الحزب المذكور، هو معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وأشارت الوزارة في البيان الذي نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إلى أن "فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين تمكنت مؤخرا من القبض على شخصين بصدد توزيع مبالغ مالية على شخصين آخرين بصحبة فتاة".

وأوضح البيان أنه بالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بـ"تلقي مبالغ ماليّة قصد توزيعها للقيام بأعمال شغب وإثارة الهرج وتأجيج الأوضاع في أحياء المدينة".

وبحسب البيان فإن النيابة العامة "أعطت الإذن لدوريات أمنية بمداهمة محلات سكنى ذوي الشبهة بمشاركة الوحدات التابعة لإقليم الحرس الوطني بمحافظة القصرين"، موضحا أنه "بعد تفتيش هذه المحال تفتيشا دقيقا عثر على مبلغ مالي قدره 15980 دينارا من العملة التونسية (حوالي 5 آلاف دولار) ومبلغ من العملة الأجنبيّة غير رائجة بالبلاد".

وأقر الموقوفون بتسلمهم مبالغ مالية من شخص يقطن بمحافظة أريانة شمال العاصمة تونس، وأشار البيان في هذا السياق إلى أن هذا الشخص هو شقيق أحد المترشحين السابقين للانتخابات الرئاسية سنة 2014 وأنه سبق أن تعلقت به قضية في تبييض الأموال.

وأشار بيان وزارة الداخلية التونسية إلى أنه "تم التحقيق مع هذا الشخص الذي أقر بأنه اتصل مؤخرا بأحد أبناء رئيس حزب يقيم بين تركيا وإنجلترا، وأنه وعد بضخ أموال لتأجيج الوضع الاجتماعي في البلاد، وتكليفه بهذه المهمة في محافظة القصرين"..

وأوضح البيان أن "النيابة العامة أذنت بالاحتفاظ بـ4 أشخاص من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على أمن الدّولة الدّاخلي المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج والسلب بالتراب التونسي" بينما أدرجت ابن رئيس الحزب السياسي المشار إليه بقائمة المفتش عنهم.

وفي السياق، ذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية، أن الشخص المدرج بقائمة المفتش عنه، هو ابن رئيس برلمان سابق. لكن الإذاعة لم تذكر الغنوشي بالاسم.