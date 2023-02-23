تونس.. اعتقال المعارضة البارزة شيماء عيسى
كشف مصدر أمني تونسي، الأربعاء، أن السلطات اعتقلت القيادية في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة شيماء عيسى بعد ساعات من اعتقال الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض البارز عصام الشابي.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، إنه "من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة اعتقالات أخرى ستشمل قيادات من جبهة الخلاص التي تقوم بتحركات مكثفة لإسقاط الرئيس قيس سعيّد"، على حدّ وصفه.
وأشار إلى أن "الإيقاف جاء على خلفية الاشتباه بتورط عيسى في مخطط للتآمر على أمن الدولة والانقلاب على الرئيس، وهي قضية سبق أن أشار إليها الرئيس قيس سعيّد"، بحسب قوله.
وأكد أن "هناك أمرًا قضائيًا كذلك بإيقاف القيادي بالجبهة جوهر بن مبارك الذي تم التوجه إلى منزله لكن لم يتم العثور عليه هناك".
وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت قبل ساعات الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، بينما كان أمام متجر برفقة زوجته، على ما أعلنته عائلته ومحاموه.
ولم تعلن بعد النيابة العامة أو وزارة الداخلية تفاصيل الاعتقالات أو دوافعها، لكن الرئيس التونسي سبق أن قال إن الموقوفين "تآمروا للترفيع في الأسعار" وإنهم "مجرمون وإرهابيون"، بحسب فيديو نشرته رئاسة الجمهورية قبل أيام.
وأكد المصدر الأمني التونسي أن "التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه بضلوع شبكة واسعة من الأمنيين والسياسيين والناشطين في المجال الرقمي، ومن المنتظر أن يتم توسيع دائرة التحقيقات معهم من أجل التوصل إلى معرفة أهداف هذه الشبكة ومخططاتها".
وتتولى "الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني" التحقيق في الملف الذي يواجه فيه المشتبه بهم تهمًا متعلقة بـ "تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".
وتجاوزت الإيقافات، إلى حد الآن، 20 شخصًا، بينهم: رجل الأعمال كمال اللطيف، والقيادي بحركة "النهضة" نور الدين البحيري، ورجل الأعمال والسياسي خيام التركي.