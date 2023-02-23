تونس.. اعتقال المعارضة البارزة شيماء عيسى

كشف مصدر أمني تونسي، الأربعاء، أن السلطات اعتقلت القيادية في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة شيماء عيسى بعد ساعات من اعتقال الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض البارز عصام الشابي.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، إنه "من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة اعتقالات أخرى ستشمل قيادات من جبهة الخلاص التي تقوم بتحركات مكثفة لإسقاط الرئيس قيس سعيّد"، على حدّ وصفه.

وأشار إلى أن "الإيقاف جاء على خلفية الاشتباه بتورط عيسى في مخطط للتآمر على أمن الدولة والانقلاب على الرئيس، وهي قضية سبق أن أشار إليها الرئيس قيس سعيّد"، بحسب قوله.