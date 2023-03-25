باتيلي: لن نقبل أي تحركات لعرقلة الانتخابات في ليبيا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الجمعة، إذا فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل إلى اتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب "فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه"، مشيرا إلى أنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات.

ويسعى باتيلي إلى كسر حالة الجمود الداخلي في ليبيا عبر إجراء انتخابات هذا العام، تضع حدا لتفويض الهيئات السياسية الانتقالية المستمر منذ فترة طويلة.