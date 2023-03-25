باتيلي: لن نقبل أي تحركات لعرقلة الانتخابات في ليبيا
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي اليوم الجمعة، إذا فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل إلى اتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب "فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه"، مشيرا إلى أنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات.
ويسعى باتيلي إلى كسر حالة الجمود الداخلي في ليبيا عبر إجراء انتخابات هذا العام، تضع حدا لتفويض الهيئات السياسية الانتقالية المستمر منذ فترة طويلة.
وأعلن باتيلي عن مبادرة جديدة الشهر الماضي لتسريع العملية السياسية، ما دفع الهيئتين التشريعيتين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات.
وقال في مقابلة مع رويترز اليوم الجمعة من طرابلس: "عليهم أن يتوصلوا إلى هذا (الاتفاق) في الوقت المناسب".
وقال باتيلي في وقت سابق من الشهر الجاري إن اللجنة التي شكلتها الهيئتان التشريعيتان يتعين عليها الموافقة على قوانين الانتخابات في حزيران يونيو من أجل إجراء الانتخابات هذا العام.
وأضاف: "بالطبع إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية".
وعند سؤاله عن الخيارات البديلة التي يفكر فيها إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، قال باتيلي "سنتحدث عن ذلك في وقته".
شكوك
واعترف باتيلي بأن العديد من الليبيين "أعربوا عن شكوكهم حول قدرة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما.. لا يمكن أن يكون هذا مجرد تطور آخر في لعبة الكراسي الموسيقية".
وأشار إلى أن مجلس النواب كان قد اُنتخب في عام 2014 لمدة 18 شهرا فقط، قائلا: "لا يمكن أن نرى شرعية دائمة في أي مكان في العالم، حيث ينتخب البرلمان بطريقة غير محددة لمدة غير محددة".
وقال باتيلي، لا يمكن أن تكون هناك "انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية" لكنه أوضح أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تعمل مع الفصائل المسلحة وغيرها للتوصل إلى اتفاق بشأن كيفية إجراء الانتخابات.
وقال إن اجتماعات الأسبوع الماضي في تونس والأسبوع المقبل في طرابلس ستضم شخصيات من جميع المناطق المعنية في حوار "للمشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة".