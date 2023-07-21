هل كان صائبا؟.. جدل في تونس حول التعامل مع مهاجرين

يتواصل الجدل في تونس، منذ فترة، بشأن المهاجرين غير النظاميين، من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يريدون العبور إلى أوربا، وطريقة التعامل معهم، في ظل اتهامات متبادلة بين الحكومة ومنظمات حقوقية.

وكانت مدينة صفاقس غرب تونس شهدت، مؤخرًا، اشتباكات بين الأهالي والمهاجرين الذين تحدثت منظمات حقوقية عن تعرضهم لسوء المعاملة، فيما قال الرئيس قيس سعيّد إن قوات الأمن قامت بحمايتهم، وإنهم يتلقّون معاملة إنسانية.

وقال الباحث في علم الاجتماع والناشط في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد الطبابي إنّ المهاجرين لاقوا معاملة سيئة من الأمن التونسي، مما دفعهم إلى العيش في الأودية، حيث يكون المناخ جافًا، ودون ماء وكهرباء، وخدمات طبية.

رُهاب الأفارقة

وفي تصريحات نشرتها إذاعة "موزاييك" على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، قال الطبابي متحدثًا عن المهاجرين: "صورهم تذكرنا بالسياقات الاستعمارية (..) كلّ هذا في غياب المنظمات الإنسانية والدولية".

ورأى الطبابي أن دوافع قدوم أفارقة جنوب الصحراء إلى تونس تتمثّل في البحث عن مكان آمن، والهرب من الحرب، وأن بلاده مجرد نقطة عبور قبل الوصول إلى شمال المتوسط.

واعتبر أن تونس "لم تنجح في التعامل مع ملف المهاجرين، وأن نخبتها السياسية عملت على دغدغة المشاعر الجماعية، وإنتاج رُهاب من الأفارقة، الأمر الذي يفسّر تصاعد أعمال العنف بحقهم".

واتهم الطبابي دول الجوار بتصدير الأزمة إلى تونس، قائلا إن الانتكاسة تتمثل في أن عملية المفاوضات المالية أصبحت على حساب أشخاص ضاقت بهم الحال مع استمرار دينامية ابتزاز أوروبا لتونس.

تحويلات مريبة

وعلى الطرف الآخر، تقدم الحكومة سردية مختلفة تمامًا لما يحصل مع المهاجرين غير النظاميين، الذي تقول إنهم يعاملون بطريقة إنسانية، وتتحدث عن مؤامرة ضد تونس، دون أن تكشف، حتى الآن، بشكل صريح عن أطرافها.

وكان مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي قد قال، الأسبوع الماضي: "إن المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تلقّوا تحويلات بثلاثة مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خلال النصف الأول من 2023".

واعتبر الرئيس قيس سعيّد أن هذا الرقم "صادم، ويشير إلى أن تونس مستهدفة" فيما كان قد أشار من قبل إلى وجود مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس.