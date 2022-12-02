ليبيا.. الزنتان تشترط موافقة الدبيبة لاستضافة اجتماع المشري وعقيلة صالح
رفضت السلطات المحلية في مدينة الزنتان الليبية السماح بعقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري هذا الأحد دون تفويض من حكومة عبدالحميد الدبيبة.
وقال عميد بلدية الزنتان عمران العمياني إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تواصلت مع السلطات المحلية في المدينة بشأن استضافة اجتماع بين عقيلة صالح وخالد المشري.
وأوضح العمياني في تصريح لتلفزيون "الأحرار" الليبي أن السلطات المحلية بالمدينة "مستعدة لاستضافة الاجتماع، شريطة الحصول على موافقة من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "اللقاءات الداخلية تعد الحل الوحيد لليبيا، وذلك مع اتباع التسلسل الإداري الصحيح عند اتخاذ الخطوات لاستضافة مثل هذه الاجتماعات"، بحسب تعبيره.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد أكد في وقت سابق اليوم أن الحسم في ملف المناصب السيادية سيتم خلال أيام، وأنه سيلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باثيلي.
ونشر المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبدالله بليحق في وقت سابق اليوم تصريحات لعقيلة صالح على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها إنّ "هناك اتفاقا كبيرا بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة مجلس الدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة موحدة في ليبيا".
وأضاف المتحدث: "نحن الآن بصدد هذا العمل، وسنلتقي مع المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة السيد عبدالله باثيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية"، مشيرا إلى أن مجلس النواب عدل الإعلان الدستوري، وذلك بتكليف لجنة من 24 عضوا (12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب)، اجتمعوا في القاهرة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة، وقضوا شوطا هاما جدا في الوصول إلى التوافق على القاعدة الدستورية وتأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة في ليبيا".
ومن جانبه، أكّد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا فتح الله السريري أنّ رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سيعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة الزنتان، الأحد المقبل.
وأضاف السريري في تصريحات لتلفزيون "بانوراما" الليبي أنّ اللقاء سيتناول "النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية ومسارات توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية".
وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أنّ رئيس المجلس تحدث مع الأعضاء عن "حكومة جديدة مصغرة ومهنية ستتشكل، يتم تزكية أعضائها من المجلسين".
وأكد السريري أنّ النية تتجه أيضا نحو تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة بين رئيسي المجلسين.