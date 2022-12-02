ليبيا.. الزنتان تشترط موافقة الدبيبة لاستضافة اجتماع المشري وعقيلة صالح

وأوضح العمياني في تصريح لتلفزيون "الأحرار" الليبي أن السلطات المحلية بالمدينة "مستعدة لاستضافة الاجتماع، شريطة الحصول على موافقة من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "اللقاءات الداخلية تعد الحل الوحيد لليبيا، وذلك مع اتباع التسلسل الإداري الصحيح عند اتخاذ الخطوات لاستضافة مثل هذه الاجتماعات"، بحسب تعبيره.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد أكد في وقت سابق اليوم أن الحسم في ملف المناصب السيادية سيتم خلال أيام، وأنه سيلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باثيلي.