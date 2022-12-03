إحالة قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى المحكمة العسكرية بتونس

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس إحالة ما تسمى "قضية التآمر على أمن الدولة" إلى المحكمة العسكرية، وذلك في منعرج جديد في القضية التي تشمل سياسيين ومسؤولين كبارا سابقين.

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن قرار قاضي التحقيق بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية، جاء استنادا إلى الكشف عن وجود أطراف عسكرية تم الحديث عنها في مراسلات جرت بين عدد من المتهمين في القضية المثيرة للجدل.

وشرعت النيابة العامة في تونس، الأسبوع الماضي، في التحقيق مع أكثر من 20 شخصية، من بينهم مسؤولون سابقون وسياسيون وإعلاميون، وذلك بتهم أهمها التخابر والتآمر على أمن الدولة.