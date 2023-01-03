الجزائر.. انسحاب رئيس "شورى" جبهة "العدالة والتنمية" يكشف تفاقم الصراع في الحزب الإخواني

أعلن رئيس "مجلس الشورى الوطني" لحزب "جبهة العدالة والتنمية" الإخوانية في الجزائر، لخضر بن خلاف، انسحابه من الحزب نهائيًا بالتزامن مع المؤتمر الثاني الذي انعقد في الجزائر العاصمة.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن بن خلاف، قوله: "للذين سألوا عن غيابي عن المؤتمر، أعلمهم جميعا بأنني مستقيل من جميع هياكل جبهة العدالة والتنمية ابتداء من 31/12/2022 " دون أن يقدّم مزيدًا من التوضيحات.