الجزائر.. انسحاب رئيس "شورى" جبهة "العدالة والتنمية" يكشف تفاقم الصراع في الحزب الإخواني
أعلن رئيس "مجلس الشورى الوطني" لحزب "جبهة العدالة والتنمية" الإخوانية في الجزائر، لخضر بن خلاف، انسحابه من الحزب نهائيًا بالتزامن مع المؤتمر الثاني الذي انعقد في الجزائر العاصمة.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن بن خلاف، قوله: "للذين سألوا عن غيابي عن المؤتمر، أعلمهم جميعا بأنني مستقيل من جميع هياكل جبهة العدالة والتنمية ابتداء من 31/12/2022 " دون أن يقدّم مزيدًا من التوضيحات.
لكنه كشف عن قلقه من طريقة إدارة الحزب من قبل من وصفهم بـ"الزبانية الجدد"، مهددًا بالخروج عن التحفظ، وفق ما نقله عنه موقع "سبق برس" المحلي.
وعقدت "جبهة العدالة والتنمية" مؤتمرها قبل يومين في الجزائر العاصمة، ويأتي انسحاب بن خلاف، وهو أحد القيادات التاريخية للجبهة، تزامنًا مع انعقاد المؤتمر، وسط أنباء عن خلافات متصاعدة بين قيادات الحزب.
وقال مصدر سياسي جزائري مطلع، إنّ "بن خلاف انسحب بشكل مفاجئ عشية انعقاد المؤتمر، دون أن يقدّم توضيحات عن أسباب انسحابه أو يبدي تحفظات على عمل الجبهة قبل انعقاد مؤتمرها".
وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، أنّ "هذا الانسحاب يطرح نقاط استفهام حول عمل الجبهة ويلقي بظلاله على وحدتها وتماسكها، خاصة في ظل الأنباء المتواترة حول وجود انقسامات ومعركة شقوق بين قيادات الجبهة في الآونة الأخيرة على خلفية طريقة التعاطي مع السلطة في الجزائر والموقف من عدة قضايا سياسية وحقوقية واجتماعية في الأساس".
وكان رئيس "مجلس الشورى الوطني" لحزب "جبهة العدالة والتنمية" لخضر بن خلاف من بين القيادات الإسلامية التي رحبت بدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى "لم الشمل" الصيف الماضي.
وقال بن خلاف في تصريحات بالجزائر العاصمة يوم 15 يونيو/حزيران الماضي، إن "مسعى لم الشمل الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لا يمكن أن يرفضه عاقل محب لدينه ولوطنه"، وفق تعبيره.
ويعد لخضر بن خلاف من أقدم القيادات التي رافقت عبد الله جاب الله منذ تأسيس حركة "النهضة" ذات التوجه الإسلامي، نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، كما وقف إلى جانبه خلال مختلف الأزمات الداخلية التي واجهته منذ تلك المحطة.