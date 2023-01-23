لأول مرة منذ 17 عاما.. رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى فرنسا

وأكد البيان أنّ "الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وتحمل الزيارة دلالة رمزية إذ إنها الأولى لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ حوالي 17 عامًا، إذ تعود آخر زيارة لرئيس أركان جزائري إلى فرنسا للراحل أحمد قايد صالح في أيار/مايو 2006.

والتقى بوركار نظيره الجزائري يومي 25 و26 آب/أغسطس 2022 خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر.

وناقش حينها الجنرالان الوضع الأمني في منطقة الساحل وتعزيز التعاون بين الجيشين الجزائري والفرنسي.