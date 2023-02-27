بعد تبليغ من زوجته.. توقيف رجل أعمال تونسي بتهمة "التآمر على أمن الدولة"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، توقيف رجل أعمال بعد تبليغ من قِبل زوجته وذلك بتهمة "التآمر على أمن الدولة وغسل أموال".

وقالت الوزارة في بيان: "بتعليمات النيابة العامة في مدينة أريانة (قرب العاصمة التونسية) تعهدت، اليوم، الوزارة بالبحث في قضيتين عدليتين، الأولى بتهمة التآمر على أمن الدولة العام الغذائي باحتكار مواد غذائية استهلاكية وعدم تزويد السوق المحلية بها، والثانية من أجل شبهة غسل أموال وتوريد دون إعلام بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر، والتعامل بعملة أجنبية دون الحصول على موافقة البنك المركزي".

وأضافت أن"التحقيق يتعلق أيضًا بعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي ضد صاحب إحدى الشركات المختصة في بيع وتزويد الأسواق بالقهوة.