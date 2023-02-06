ليبيا.. اشتباكات مسلحة في الزاوية وسقوط قتيلين

وتناقلت الصفحات والمواقع الإخبارية الليبية، مقاطع فيديو تُظهر حالة التوتر التي تعيشها مينة الزاوية، حيث قالت مصادر إخبارية: إن "الاشتباكات اندلعت في منطقتي ضي الهلال والشرفاء بين المجموعات المسلحة، بعد مقتل المواطنين مروان بلقاسم دراء وعاصم السنوسي، إثر الرماية عليهما بالرصاص في منطقة ضي الهلال".

وأشارت المصادر إلى أنّ "هيئة السلامة الوطنية ناشدت المواطنين بعدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية بمناطق معهد 24، وثانوية الأمل، وضي الهلال، والشرفاء، والتعليم المركز، إلا للضرورة".

ونقلت قناة "بانوراما" التلفزيونية الإخبارية عن مصدر لم تكشف عن هويته، قوله: إن "شخصين قُتلا في الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية الليبية"، مشيرًا إلى توقف الاشتباكات في مناطق التوتر الأمني.