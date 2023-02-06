ليبيا.. اشتباكات مسلحة في الزاوية وسقوط قتيلين
شهدت مدينة الزاوية الليبية، اليوم الإثنين، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة، بعد مقتل اثنين من المواطنين وإصابة آخرين في منطقة ضي الهلال، بينما حذّرت السلطات المواطنين من التحرك داخل الأحياء التي تشهد توترا متصاعدا في الساعات الأخيرة.
وتناقلت الصفحات والمواقع الإخبارية الليبية، مقاطع فيديو تُظهر حالة التوتر التي تعيشها مينة الزاوية، حيث قالت مصادر إخبارية: إن "الاشتباكات اندلعت في منطقتي ضي الهلال والشرفاء بين المجموعات المسلحة، بعد مقتل المواطنين مروان بلقاسم دراء وعاصم السنوسي، إثر الرماية عليهما بالرصاص في منطقة ضي الهلال".
وأشارت المصادر إلى أنّ "هيئة السلامة الوطنية ناشدت المواطنين بعدم التحرك والمرور بالشوارع الداخلية بمناطق معهد 24، وثانوية الأمل، وضي الهلال، والشرفاء، والتعليم المركز، إلا للضرورة".
ونقلت قناة "بانوراما" التلفزيونية الإخبارية عن مصدر لم تكشف عن هويته، قوله: إن "شخصين قُتلا في الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية الليبية"، مشيرًا إلى توقف الاشتباكات في مناطق التوتر الأمني.
وكانت العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، اشتباكات عنيفة بين جهاز الردع واللواء 111 للسيطرة على مطار طرابلس الدولي.
وتسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تهدئة الوضع الأمني في البلاد، من أجل تسهيل المضي نحو إجراء الانتخابات، بينما يراوح الحوار بين مجلسي النواب والدولة مكانه منذ أسابيع، ولم ينجح الطرفان في التوصل إلى اتفاق بخصوص القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات والمناصب السيادية.