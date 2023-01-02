رئيس "العليا للانتخابات" التونسية يرد على الدعوات لتجميد الهيئة ويلوح باللجوء للقضاء (فيديو إرم)

وردًا على الاتهامات التي طالت الهيئة بخرق الإجراءات القانونية والدعوات إلى حل الهيئة وتجميد أموالها، قال بوعسكر إنّ "هذه آراء سياسية والهيئة اعتادت على التعرض للنقد، لكن منذ تنصيب الهيئة الحالية ارتفع منسوب الانتقاد والتشكيك والتهجم، وهذا نتفهمه لأنّ المناخ السياسي مشحون وكل الأطراف السياسية ترد الفعل بانتقاد الهيئة"، وفق تعبيره.

وأكد بوعسكر، في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز"، أنّ "كل ما قيل عن خروقات وتجاوزات تمت إحالته إلى المحكمة الإدارية، والأحكام كلها كانت لصالح الهيئة".