رئيس "العليا للانتخابات" التونسية يرد على الدعوات لتجميد الهيئة ويلوح باللجوء للقضاء (فيديو إرم)
أكد رئيس هيئة الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر أنّ الهيئة "ستحيل إلى القضاء كل الملفات المتعلقة بالتهجم عليها والتشكيك في عملها، لدواع سياسية"، وقال إنّ الهيئة "أعدت استراتيجية اتصالية جديدة للدور الثاني من الانتخابات التشريعية".
وردًا على الاتهامات التي طالت الهيئة بخرق الإجراءات القانونية والدعوات إلى حل الهيئة وتجميد أموالها، قال بوعسكر إنّ "هذه آراء سياسية والهيئة اعتادت على التعرض للنقد، لكن منذ تنصيب الهيئة الحالية ارتفع منسوب الانتقاد والتشكيك والتهجم، وهذا نتفهمه لأنّ المناخ السياسي مشحون وكل الأطراف السياسية ترد الفعل بانتقاد الهيئة"، وفق تعبيره.
وأكد بوعسكر، في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز"، أنّ "كل ما قيل عن خروقات وتجاوزات تمت إحالته إلى المحكمة الإدارية، والأحكام كلها كانت لصالح الهيئة".
وأضاف أن "الانتقاد لدواع سياسية موجود وبلغ مرحلة التهجم والتحريض على الهيئة، ويتضمن نوعًا من خطاب الشحن والكراهية ضد مؤسسة دستورية كهيئة الانتخابات، ونحن نحترم النقد وحرية التعبير والصحافة، ولكن إذا انتقلنا إلى مربع السب والشتم والقذف فإنّ هيئة الانتخابات ستحيل الأمر إلى القضاء".
وتعليقًا على تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول "ترشح مشبوهين وفاسدين للانتخابات الأخيرة"، قال بوعسكر إنّ "جميع ملفات الترشح التي مرّت عبر هيئة الانتخابات خضعت لتطبيق القانون الانتخابي، ولم يتم قبول أي ملف دون أن يتضمن (البطاقة عدد 3) الخاصة بالسجل القضائي لكل مترشح، وقد لا يكون هناك تحيين لهذه البطاقات".
وأشار إلى أنّ "مبدأ سحب الوكالة منصوص عليه في القانون ومن الطبيعي أن يتم تطبيقه بعد تركيز البرلمان الجديد إذا توفرت الحالات التي يضبطها القانون، ولكن هناك شروط لتنفيذه، أولها التقدم بعريضة من عُشر الناخبين في الدائرة الانتخابية المعنية على الأقل، ثم النظر في تلك العريضة والتصويت عليها".
وأكد بوعسكر أنّ "الهيئة قامت بعملية تقييم للدور الأول من الانتخابات التشريعية ومحاولة الوقوف على أسباب العزوف وتدني نسب الإقبال، وهناك عدة أسباب خارجة عن نطاق هيئة الانتخابات، وهي مؤسسة دستورية دورها تقني بالأساس وقد قامت بواجبها، أما تراجع نسب المشاركة لا تُسأل عنه الهيئة".
وأضاف رئيس الهيئة: "سنحاول على الأقل تسليط الضوء أكثر على المترشحين والتعريف بهم لدى الناخبين، وهو ما سنقوم به بوسائل الهيئة عبر موقعها ومواقع التواصل الاجتماعي، وسننشر السير الذاتية للمترشحين".
ومضى بالقول: "كما انطلقنا في مشاورات مع وسائل الإعلام لضبط استراتيجية اتصالية جديدة تقوم على المناظرات بين المترشحين في كل دائرة انتخابية، وهكذا يهتم الناخب بالشخصين اللذين سيختار أحدهما".
واعتبر أنّ "الدور الثاني، الذي سيجري أواخر يناير /كانون الثاني الحالي أو مطلع فبراير / شباط المقبل، سيكون أيسر على الناخبين في الاختيار، وهذا ما قد يدفع إلى المشاركة أكثر في التصويت؛ لأنّ هناك ضبابية في الدور الأول حول المترشحين"، وفق تقديره.
وأكد بوعسكر أنّ "الهيئة مستعدة، والمهمة ستكون أسهل، حيث إنّ عدد الدوائر تقلّص وعدد المترشحين كذلك، وهو ما يسهل رقابة حملاتهم الانتخابية، إضافة إلى غياب انتخابات في الخارج، وبالتالي فإنه من الناحية الفنية واللوجستية الهيئة قادرة على إنجاز هذا الاستحقاق".
وحول تأثير ضعف المشاركة في الدور الأول من الانتخابات التشريعية على شرعية العملية الانتخابية، قال بوعسكر إنّ "هناك الشرعية القانونية والمشروعية السياسية لكل عملية انتخابية، وتعني الشرعية القانونية مدى احترام العملية الانتخابية للقانون الانتخابي التونسي".
واستطرد: "لا يوجد حد أدنى للتصريح بفوز مترشحين أو تركيز مؤسسة منتخبة، ومهما كانت نسبة الإقبال فإن الشرعية القانونية في مطلق الأحوال والمؤسسة المنتخبة (البرلمان) ستدخل حيز العمل وفقًا للشرعية القانونية والدستورية".
ولفت إلى أن "مسألة المشروعية تقاس بمسألة الإقبال على التصويت، فكلما كانت نسبة الإقبال أعلى كانت المشروعية أكبر للمؤسسة المنتخبة".