المغرب يعلن ارتفاع نسبة النساء في المناصب العليا بشكل غير مسبوق

كشف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الأربعاء، أن تأنيث المناصب العليا في المملكة ارتفع من نسبة 16% الغام 2018 إلى 19% سنة 2022، ليبلغ عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023.

جاء ذلك في كلمة لعزيز أخنوش خلال اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي بالعاصمة الرباط، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وفق بيان لرئاسة الحكومة.

وقال أخنوش، إن حكومته تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا. مشيرًا إلى أن النساء المغربيات بصمن على مسار مشرف على درب المناصفة، بعدما قطعت المملكة أشواطاً مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي.