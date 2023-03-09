المغرب يعلن ارتفاع نسبة النساء في المناصب العليا بشكل غير مسبوق
كشف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الأربعاء، أن تأنيث المناصب العليا في المملكة ارتفع من نسبة 16% الغام 2018 إلى 19% سنة 2022، ليبلغ عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023.
جاء ذلك في كلمة لعزيز أخنوش خلال اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي بالعاصمة الرباط، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وفق بيان لرئاسة الحكومة.
وقال أخنوش، إن حكومته تولي مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا. مشيرًا إلى أن النساء المغربيات بصمن على مسار مشرف على درب المناصفة، بعدما قطعت المملكة أشواطاً مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي.
وأبرز قائد الائتلاف الحكومي أن حكومته أحدثت، لأول مرة، اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لتدارس الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامج "مغرب التمكين والريادة".
وأوضح أخنوش أنه من خلال هذه الخطة، تسهر الحكومة على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية.
وعبّر رئيس الحكومة المغربية عن "اعتزازه بكون 6 وزيرات في هذه الحكومة يتحملن مسؤولية حقائب إستراتيجية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لهذه الأغلبية من أجل تمكين المرأة من مشاركة فعالة وحقيقية".