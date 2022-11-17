مسؤول تونسي يثير السخرية بعد دعوته قيس سعيد إلى إغلاق فيسبوك

أثار محافظ صفاقس التونسية، فاخر الفخفاخ، موجة سخرية، بعد دعوته، يوم الأربعاء، رئيس البلاد قيس سعيد، إلى غلق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بينما طالب البعض بعزله من منصبه.

وقال الفخفاخ في تصريحات صحفية، أدلى بها عقب اجتماع طارئ عقده بسبب حريق بمصب الميناء بمدينة صفاقس، إن البعض ينشرون الإشاعات عبر موقع "فيسبوك"، داعيا الرئيس قيس سعيّد إلى "إغلاق فيسبوك نهائيا".

وأضاف أن "ما يحدث عبر موقع فيسبوك غير مقبول.. يمكننا الاستغناء عنه والاكتفاء بسماع الإذاعات رغم أن هناك أشخاصا بالإذاعات تهاجم ولا تريد الإصلاح"، وفق تعبيره.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تصريحات نحافظ صفاقس، بشكل مكثف وسط تهكم وسخرية واسعين.

وعلق الناشط كمال الزيلي على التصريحات، قائلا في تدوينة على "فيسبوك": مشهد لا يستحق خطابات.. مشهد يستحقّ إقالات واستقالات ومحاسبات.. جريمة بيئية إنسانية في صفاقس. في المقابل الحل حسب والي صفاقس: نقطعوا الفيسبوك".