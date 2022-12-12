البرلمان الليبي يطالب بتحريك دعوى جنائية ضد من سلموا المتهم بتفجير لوكربي
طالب مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، النائب العام الصديق الصور بتحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في اختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة محمد مسعود المريمي وقام بتسليمه إلى جهات أجنبية على خلفية قضية لوكربي.
وقالت رئاسة مجلس النواب في خطاب وجهته إلى النائب العام، إن هذه القضية قد تمت تسويتها نهائيًا مع الحكومة الأمريكية سابقًا بموجب اتفاق رسمي، وترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين على خلفية هذه الواقعة تعويضًا ماديًا.
وأكد الخطاب أن مجلس النواب يعبر عن رفضه بشكل قاطع لكل المحاولات الجارية لإعادة فتح الملف لأسباب سياسية لابتزاز دولة ليبيا؛ بغية الاستيلاء على أموالها المجمدة.
ودعا المجلس لمحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى، ولملاحقة المتورطين في القبض على المواطن الليبي أبو عجيلة محمد مسعود.
وقال المجلس في الخطاب الذي وقعه المستشار القانوني لرئاسة مجلس النواب أشرف المبروك الدوس: "نحيل إليكم الأمر من ناحية الاختصاص لتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من تورط في اعتقال المواطن أبو عجيلة محمد مسعود وقام بتسليمه إلى جهات أجنبية".
وكان القضاء الاسكتلندي، أعلن يوم أمس الأحد، أن ليبيًا يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي في كانون الأول/ ديسمبر 1988 ما أسفر عن مقتل 270 شخصًا، بات محتجزًا في الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن النيابة العامة الاسكتلندية، قولها إن "أهالي ضحايا هجوم لوكربي علموا أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز في الولايات المتحدة".