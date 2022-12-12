البرلمان الليبي يطالب بتحريك دعوى جنائية ضد من سلموا المتهم بتفجير لوكربي

طالب مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، النائب العام الصديق الصور بتحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في اختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة محمد مسعود المريمي وقام بتسليمه إلى جهات أجنبية على خلفية قضية لوكربي.

وقالت رئاسة مجلس النواب في خطاب وجهته إلى النائب العام، إن هذه القضية قد تمت تسويتها نهائيًا مع الحكومة الأمريكية سابقًا بموجب اتفاق رسمي، وترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين على خلفية هذه الواقعة تعويضًا ماديًا.