تونس.. تصاعد حدة المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في حي التضامن

شهدت عدة مناطق تونسية، مجددا احتجاجات ومواجهات عنيفة مع العناصر الأمنية، و ذلك في تطور لافت يثير مخاوف من تصعيد غير مسبوق.

وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات بين العناصر الأمنية التي استعملت الغاز المسيل للدموع، في حين استعمل المحتجون الحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف) التي تسبّبت في حرق عدد من السيارات الأمنية.

وشهد حي الانطلاقة وحي التضامن وحي الزهروني، وهي أحياء تابعة للعاصمة تونس، احتجاجات على خلفية وفاة شاب بعد إصابته خلال مطاردة أمنية له قبل أكثر من شهر، بالتزامن مع احتجاجات مطلبية في عدد من المناطق.

و توسعت الاحتجاجات إلى محافظة نابل ( منطقة بئر شلوف) بعد أربعة أيام من الاحتجاجات والتوترات المستمرة في الأحياء الأخرى.

وبدأت الصدامات يوم الجمعة تزامنا مع تشييع جثمان الشاب مالك السليمي (24 عاما)، وتجددت ليلا، في حي التضامن وفي أحياء أخرى.

وسقط الشاب مالك السليمي في خندق وأصيب على مستوى الرقبة إثر مطاردة الشرطة له أواخر شهر آب/ أغسطس، وفقا مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم نقله بعد الإصابة إلى المستشفى وبقي في الإنعاش طوال خمسين يوما ثم توفي، ما اثار جدلا واسعا وتوترا في حيه .

وحمّل المحتجون الشرطة مسؤولية وفاة السليمي الذي تطالب عائلته القضاء بتحقيق العدل وإنصافه ، وفق ما قاله أفراد العائلة في تصريحات إعلامية.