لجنة "5+5" تنفي تشكيل قوة مشتركة لتأمين حقول النفط في ليبيا
نفت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، يوم الثلاثاء، ما تم تداوله حول تشكيل أعضائها خلال اجتماعهم الأخير بمدينة سرت، قوة مشتركة لتأمين حقول النفط في ليبيا.
و أكد مقرر اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، مصطفى يحيى، أن الحديث عن تشكيل قوة مشتركة لتأمين الحقول النفطية والموانئ غير صحيح، مشيرا إلى أن القوة مهمتها تأمين عمل لجنة المراقبين الدوليين والمحليين.
كما نفى مصطفى يحيى، في تصريحات نقلها موقع "الساعة 24" المحلي، الحديث عن مساعٍ للجنة لتعيين رئيس أركان موحد، مشددا على أن هذه الأنباء غير صحيحة، منوها إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية ليس من صلاحيات اللجنة العسكرية المشتركة.
و تابع أن القوة العسكرية المشتركة التي اتُّفق على تشكيلها تختص بالعمل لتثبيت وقف إطلاق النار من خلال احتواء أي خرق ومساعدة لجنة الترتيبات الأمنية، وتأمين عمل المراقبين المحليين والدوليين.
و أردف أن اللجنة "تسعى جاهدةً لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وليس من ضمنها توحيد المؤسسة العسكرية أو تعيين أو اقتراح أسماء لشغل مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية".
و كان المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، صرح الإثنين، أن "اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة تمخضت عن اتخاذ قرارات مهمة فيما يتعلق بملف المرتزقة، وتحديدًا مع دول جوار جنوب ليبيا"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
وأضاف: "لقد لمسنا من أعضاء اللجنة العسكرية المشركة الاستعداد اللازم لدعم العملية السياسية، والعزم والالتزام للعمل من أجل السلام والاستقرار في ليبيا".
ودعا باتيلي المجتمع الدولي إلى "دعم اللجنة العسكرية المشتركة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار"، معربًا عن أمله في أن يستكمل السياسيون عمل اللجنة العسكرية المشتركة ومساعدة بلادهم على الخروج من أزمتها.