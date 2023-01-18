لجنة "5+5" تنفي تشكيل قوة مشتركة لتأمين حقول النفط في ليبيا

كما نفى مصطفى يحيى، في تصريحات نقلها موقع "الساعة 24" المحلي، الحديث عن مساعٍ للجنة لتعيين رئيس أركان موحد، مشددا على أن هذه الأنباء غير صحيحة، منوها إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية ليس من صلاحيات اللجنة العسكرية المشتركة.

و تابع أن القوة العسكرية المشتركة التي اتُّفق على تشكيلها تختص بالعمل لتثبيت وقف إطلاق النار من خلال احتواء أي خرق ومساعدة لجنة الترتيبات الأمنية، وتأمين عمل المراقبين المحليين والدوليين.

و أردف أن اللجنة "تسعى جاهدةً لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وليس من ضمنها توحيد المؤسسة العسكرية أو تعيين أو اقتراح أسماء لشغل مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية".