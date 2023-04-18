تونس تمنع الاجتماعات في مقرات حزب النهضة

وقالت محامية ومسؤولون حزبيون، الثلاثاء، إن الشرطة التونسية ألقت القبض على ثلاثة قياديين بارزين في حزب النهضة المعارض بعد ساعات من القبض على زعيم الحزب راشد الغنوشي.

وقالت المحامية منية بوعلي، إن المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم، هم: محمد القوماني، وبلقاسم حسن، ومحمد شنيبة. وأكد مسؤولون في الحزب الأمر.