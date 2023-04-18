تونس تمنع الاجتماعات في مقرات حزب النهضة
قالت مصادر حزبية ورسمية، إن السلطات التونسية منعت اليوم الثلاثاء، الاجتماعات بكل مقرات حزب النهضة وأغلقت قوات الشرطة مقر اجتماعات جبهة الخلاص وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي للرئيس قيس سعيد.
وأكدت حركة النهضة أن قوات الأمن أغلقت مقرات الحزب كافة، بما فيها مقره المركزي ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها.
ويأتي هذا القرار غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قبل قوات أمنية خلال الإفطار في منزله.
وقالت محامية ومسؤولون حزبيون، الثلاثاء، إن الشرطة التونسية ألقت القبض على ثلاثة قياديين بارزين في حزب النهضة المعارض بعد ساعات من القبض على زعيم الحزب راشد الغنوشي.
وقالت المحامية منية بوعلي، إن المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم، هم: محمد القوماني، وبلقاسم حسن، ومحمد شنيبة. وأكد مسؤولون في الحزب الأمر.