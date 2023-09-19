تمهيدًا لإعادة الإعمار .. المغرب يبدأ إحصاءً أوليًا للمباني المتضررة من الزلزال

مراسل "إرم نيوز" حضر عملية رصد الأضرار في قرية "تافكاغت" في ضواحي أمزميز، التابعة إداريًا لعمالة إقليم الحوز والتي تتميز بجبالها التي تشكل امتدادًا لسلسلة جبال الأطلس الكبير، حيث سويت جميع المباني في الأرض والبالغ عددها 120 منزلاً، ولم يتبقَ إلا حوالي 4 منازل لم تتعرض للانهيار، والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل وإصلاح.

وأشاد سكان قرية "تافكاغت" بإطلاق السلطات المحلية عملية إحصاء لقاطني البنايات المتضررة من الزلزال، بشكل سريع لأجل إعادة إعمار القرية، والعودة إلى إيقاع الحياة الطبيعي.



من جانبه، أعرب السيد "المكي المناني"، أحد المستفيدين من هذه العملية عن سعادته بالعناية الكبيرة التي خصتها السلطات العمومية والإمكانيات البشرية والمادية من أجل مساعدة الساكنة.

ويتضمن البرنامج الاستعجالي منح دعم مالي عاجل قدره 30 ألف درهم "3 آلاف دولار" لكل أسرة متضررة، بالإضافة إلى منح دعم مالي مباشر قدره 140 ألف درهم "14 ألف دولار" لكل وحدة سكنية دُمرت كليًا، و80 ألف درهم "8 آلاف دولار" لكل وحدة سكنية متضررة جزئيًا.