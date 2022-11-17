ليبيا.. إضراب أكثر من 70 سجينًا داخل سجن معيتيقة في طرابلس

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقها على مصير أكثر من 70 سجينًا مضربين عن الطعام في أحد سجون العاصمة طرابلس، داعية السلطات إلى الإفراج عن المحتجزين دون أساس قانوني.

وقالت البعثة في بيان أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير تتحدث عن إضراب أكثر من 70 نزيلًا في سجن معيتيقة المركزي عن الطعام".

ويقع سجن معيتيقة داخل قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، ويخضع لحراسة مشددة لأن أغلب نزلائه من رموز نظام معمر القذافي إلى جانب عناصر وقادة تنظيم داعش الذين اعتقلوا في السنوات الماضية.

ولم يكشف تقرير الأمم المتحدة هوية السجناء والقضايا المحتجزين بموجبها.

وأوضحت البعثة أن نزلاء السجن بدأوا إضرابهم، منذ تشرين الأول/أكتوبر، احتجاجًا على الاحتجاز التعسفي المطول للعديد منهم وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية.

وقال البيان إن "معاملة المضربين عن الطعام قد ساءت في الأسابيع الأخيرة فيما يبدو أنه "عمل انتقامي".

كما دعت الأمم المتحدة السلطات القضائية إلى التحقيق في هذه المعلومات، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون أساس قانوني، وضمان حقوق جميع المحتجزين بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية والقوانين الوطنية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي، العام 2011، تعاني ليبيا من انقسامات ونزاع سياسي وتتنافس فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منذ مطلع العام 2021، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا عينها مجلس النواب، في آذار/مارس الماضي.