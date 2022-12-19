باشاغا: تسليم أبو عجيلة غير قانوني وتفريط بالسيادة الليبية

قال رئيس حكومة الاستقرار الوطني الليبية، فتحي باشاغا، الأحد، إن عملية تسليم ضابط الاستخبارات أبو عجيلة مسعود المريمي، المتهم بتفجير لوكيربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تم خارج النظام والسلطات القضائية وفي جنح الليل بعد أن تم خطفه.

وأكد باشاغا في كلمة متلفزة وجهها لليبيين أن "تسليم أبو عجيلة مسعود أمر يخص كل ليبي وكرامة كل ليبي ويمس سيادة ليبيا، مشيراً إلى أن الحكومة المنتهية الولاية جعلت الكثير من الدول، بتسليمها أبو عجيلة، تطلب فتح الملفات المغلقة قبل 2011 وتطلب تعويضات".

وأضاف باشاغا: "ليبيا مهما انهارت فسيادتها موجودة ولهذا نناضل ونتحمل الكثير، لأننا دخلنا في مشروع وطني من ضمن مهامه استرجاع القرار والسيادة الليبية، و سيكون أمامنا صراع مرير لاسترجاع القرار الوطني والسيادة الليبية".