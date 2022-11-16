منع رئيس حزب "آفاق تونس" فاضل عبد الكافي من السفر‎‎

أعلن الوزير التونسي السابق، رئيس حزب "آفاق تونس" فاضل عبد الكافي، اليوم الاربعاء، منعه من السفر بمطار تونس قرطاج الدولي، معتبرا أنّ قرار المنع كان "مفاجئا ولا مبرر له".

وقال عبد الكافي في منشور عبر فيسبوك: "تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج‫ وذلك دون الاستناد إلى أي‫ إذن قضائي‫ أو بناء على أيّ تتبّع ضدّي قد يبرّر هذا .. للحديث بقية".

ولم يقدم عبد الكافي مزيدا من التفاصيل عن قرار المنع من السفر.