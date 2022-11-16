منع رئيس حزب "آفاق تونس" فاضل عبد الكافي من السفر
أعلن الوزير التونسي السابق، رئيس حزب "آفاق تونس" فاضل عبد الكافي، اليوم الاربعاء، منعه من السفر بمطار تونس قرطاج الدولي، معتبرا أنّ قرار المنع كان "مفاجئا ولا مبرر له".
وقال عبد الكافي في منشور عبر فيسبوك: "تمّ منعي منذ قليل من السفر إلى الخارج عن طريق مطار تونس قرطاج وذلك دون الاستناد إلى أي إذن قضائي أو بناء على أيّ تتبّع ضدّي قد يبرّر هذا .. للحديث بقية".
ولم يقدم عبد الكافي مزيدا من التفاصيل عن قرار المنع من السفر.
وكان عبد الكافي قد شغل منصب وزير التنمية والاستثمار الدولي والتعاون الخارجي في حكومة يوسف الشاهد من 2016 إلى 2019 وكان من بين المرشحين لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر / تشرين الأول 2019.
وعبد الكافي هو رجل أعمال وخبير اقتصاد تونسي، من مواليد 1970، متخرج من كليّة العلوم الاقتصادية بجامعة السوربون بباريس.
وسبق أن شغل منصب مدير شريك في مؤسسة "أنتيغرا" ومدير عام لـ "التونسية للأوراق المالية" ووكيل مؤسسة "أنتيغرا للعقارات" ورئيس مجلس إدارة بورصة تونس منذ العام 2011 إلى 2014.
ويعتبر فاضل عبد الكافي من بين أكثر السياسيين انتقادا لتوجهات رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، ولمسار 25 يوليو / تموز 2021 وما تبعه.
ويدعو حزب "آفاق تونس" الذي يرأسه عبد الكافي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 ديسمبر / كانون الأول المقبل، وكان من بين الأحزاب السياسية القليلة التي شاركت في الاستفتاء على الدستور في 25 يوليو / تموز الماضي وصوّت بـ "لا" على مشروع الدستور حينها.