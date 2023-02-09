تقرير: قضية أميرة بوراوي تؤجج التوتر بين الجزائر وفرنسا

أكد تقرير إخباري فرنسي أن قضية ترحيل الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي إلى باريس تهدد بإعادة التوتر بين الجزائر وفرنسا بعد دفء العلاقات بينهما في الأشهر الأخيرة.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن تعاطي باريس مع قضية الترحيل يمثل "خطوة واحدة إلى الأمام وعشر خطوات للوراء"، وفق قوله.

وأضاف أن هذه القضية "تلقي برودًا على العلاقات الثنائية قبل أسابيع قليلة من زيارة الدولة التي من المزمع أن يقوم بها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى فرنسا".

وأشار التقرير ذاته إلى أن هذه التطورات تأتي "بعد أن سجلت باريس والجزائر مؤخرًا تحسنًا واضحًا في العلاقات بينهما خلال رحلة قام بها إيمانويل ماكرون في أغسطس/آب الماضي إلى الجزائر، ثم وقع الزعيمان وسط صخب كبير على إعلان مشترك لاستئناف التعاون الثنائي".