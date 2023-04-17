تونس.. اعتقال رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي
أعلن القيادي في حركة "النهضة" الإسلامية التونسية، رفيق عبد السلام، مساء اليوم الإثنين، اعتقال قوات الأمن لرئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.
وقال عبد السلام في تدوينة على "فيسبوك": "دولة قطاع الطرق الليلية تقتحم بيت رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وتقتاده لثكنة العوينة"، بحسب وصفه.
وأضاف: "كل الحريات والحقوق مضمونة في العهد الزقفوني السعيد"، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.
جدير ذكره أن الغنوشي مثل نهاية الشهر الماضي أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني، على خلفية تهم موجهة له في قضية جديدة.
وقال مصدر أمني مطلع لـ"إرم نيوز"، آنذاك، إن "التحقيق مع الغنوشي (في 30 مارس) يأتي بسبب دعوى رفعها ضده وزيران سابقان، هما وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد".
وأوضح المصدر أن "هذه الدعاوى تتعلق بتصريحات أدلى بها راشد الغنوشي بخصوص تعديل وزاري عرفته تونس في عام 2018، قال فيها إن حزبه رفع الفيتو ضد من قال إنهم وزراء فاسدون، خلال اجتماع لكتلته النيابية في ذلك العام؛ ما أثار جدلاً سياسياً واسعاً حينها".
يشار إلى أن الغنوشي يواجه منذ أشهر عدداً من القضايا والتحقيقات، من بينها ما يتعلق بنعت أمنيين بالطواغيت خلال جنازة لأحد قيادات حركة النهضة، علاوة على قضية الشركة الإعلامية المعروفة بـ "أنستالينغو"، فضلاً عن ملف تسفير شباب تونسيين إلى "بؤر التوتر".