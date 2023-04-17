تونس.. اعتقال رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي

أعلن القيادي في حركة "النهضة" الإسلامية التونسية، رفيق عبد السلام، مساء اليوم الإثنين، اعتقال قوات الأمن لرئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي.

وقال عبد السلام في تدوينة على "فيسبوك": "دولة قطاع الطرق الليلية تقتحم بيت رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وتقتاده لثكنة العوينة"، بحسب وصفه.

وأضاف: "كل الحريات والحقوق مضمونة في العهد الزقفوني السعيد"، في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد.