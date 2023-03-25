بأمر القضاء.. سجن قياديين اثنين في النهضة التونسية

وكانت وزارة الداخلية أصدرت قبل أسبوعين بيانا أكدت فيه توقيف قيادات سياسية بتهمة إدارة صفحات على موقع "فيسبوك" لتوجيه الرأي العام.

وأضافت أن "قاضي التحقيق قرر تأجيل استنطاق ستّة موقوفين آخرين من بينهم عبد الفتاح الطاغوتي مدير المكتب الإعلامي لراشد الغنوشي، إلى شهر أبريل/ نيسان القادم مع الإبقاء عليهم بحالة سراح إلى حين استنطاقهم".

وأوقف الأمن أكثر من 20 سياسيًا ورجال أعمال وإعلاميين من أجل التحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة.

وتواجه قيادات النهضة تحقيقات أخرى مثل ملف شركة" أنستالينغو" الإعلامية، والتسفير نحو بؤر التوتر في فترة حكم الحركة.