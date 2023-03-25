بأمر القضاء.. سجن قياديين اثنين في النهضة التونسية
أصدر القضاء التونسي يوم الجمعة مذكرتي إيداع بالسجن في حق قياديين اثنين في حركة النهضة الإسلامية.
وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إن هاتين المذكرتين جاءتا بسبب شبهات في التورط في قضية التآمر على أمن الدولة التي يحاكم فيها سياسيون ورجال أعمال.
وأضافت أن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة بقضايا الإرهاب) أصدر مساء الجمعة مذكرتي إيداع بالسجن في حق الكاتب العام المحلي لحركة النهضة بباجة وعضو آخر بالمكتب المذكور وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات التآمر على أمن الدولة من خلال إدارة صفحات فيسبوكية تهدف إلى تأليب الرأي العام وتحريضه على مؤسسات الدولة".
وكانت وزارة الداخلية أصدرت قبل أسبوعين بيانا أكدت فيه توقيف قيادات سياسية بتهمة إدارة صفحات على موقع "فيسبوك" لتوجيه الرأي العام.
وأضافت أن "قاضي التحقيق قرر تأجيل استنطاق ستّة موقوفين آخرين من بينهم عبد الفتاح الطاغوتي مدير المكتب الإعلامي لراشد الغنوشي، إلى شهر أبريل/ نيسان القادم مع الإبقاء عليهم بحالة سراح إلى حين استنطاقهم".
وأوقف الأمن أكثر من 20 سياسيًا ورجال أعمال وإعلاميين من أجل التحقيق معهم في قضية التآمر على أمن الدولة.
وتواجه قيادات النهضة تحقيقات أخرى مثل ملف شركة" أنستالينغو" الإعلامية، والتسفير نحو بؤر التوتر في فترة حكم الحركة.