اتحاد الشغل يحشد لبدء احتجاجات واسعة في تونس

قال مصدر نقابي في تونس، الاثنين، إن فرقة مقاومة الإجرام وجهت استدعاء لحوالي 8 نقابيين تابعين للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في حلقة جديدة من التصعيد ضد الاتحاد الذي بدأ في المقابل بحشد الشارع للدخول في احتجاجات واسعة.

وأضاف المصدر لـ "إرم نيوز" أن "من بين هؤلاء النقابيين رئيس جامعة النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وجيه الزيدي، الذي قاد عددا من الإضرابات في الفترة الأخيرة".