اتحاد الشغل يحشد لبدء احتجاجات واسعة في تونس
قال مصدر نقابي في تونس، الاثنين، إن فرقة مقاومة الإجرام وجهت استدعاء لحوالي 8 نقابيين تابعين للاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في حلقة جديدة من التصعيد ضد الاتحاد الذي بدأ في المقابل بحشد الشارع للدخول في احتجاجات واسعة.
وأضاف المصدر لـ "إرم نيوز" أن "من بين هؤلاء النقابيين رئيس جامعة النقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، وجيه الزيدي، الذي قاد عددا من الإضرابات في الفترة الأخيرة".
وجاءت هذه التحقيقات بعد أيام من توقيف السلطات الأمنية في تونس رئيس نقابة الطرقات السيارة، أنيس الكعبي، إثر إضراب دعا إليه الموظفون في محطات الاستخلاص في خطوة انتقدها الرئيس التونسي قيس سعيد، وهو ما واجهه اتحاد الشغل بالتنديد والاستنكار والتعبئة النقابية.
ومن المقرر، بحسب المصدر، أن تبدأ في الأيام القليلة القادمة تحركات احتجاجية لاتحاد الشغل من محافظة صفاقس، المعروفة بثقلها الاقتصادي والنقابي تاريخياً، ثم توسيع تلك التحركات على المستوى الوطني في إطار مواجهة مرتقبة مع الرئيس قيس سعيد.
وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن تحركات احتجاجية سيخوضها الاتحاد العام التونسي للشغل على شكل مسيرات وتجمعات جهوية في كل محافظات البلاد.
وعلق النائب السابق في البرلمان والناشط السياسي، منجي الحرباوي، على هذه التطورات بالقول إن "هناك تصعيدا متبادلا من الطرفين اليوم وتم استغلال قضايا رئيس نقابة الطرقات السيارة وهي قضايا حق عام ومدنية في هذا الصراع من الجانبين".
وبين الحرباوي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "من حق الاتحاد أن يقدم مبادرات سياسية وأن يتطرق للوضع العام ويدافع عن القدرة الشرائية للمنضوين تحته وعن المصلحة الوطنية، التوتر بين السلطة والاتحاد ليس جديدا لكنه يثير مخاوف مشروعة".