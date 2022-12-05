ليبيا .. "الأعلى للدولة" يناقش المناصب السيادية والحكومة الموحدة

بدأ، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لمناقشة مسألة اختيار أعضاء المناصب السيادية وبحث آلية توحيد السلطة التنفيذية، في ظل تعثر تشكيل الحكومة للمرة الثانية.

ويأتي اجتماع المجلس، بعد تعذّر انعقاده، وغداة فشل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في عقد جلسة مشتركة مع مجلس النواب عقيلة صالح، كانت مقررة يوم الأحد في الزنتان.

وأكدت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي في تصريحات نقلها تلفزيون "بانوراما" الليبي، أنّ عددا من الأعضاء قدموا اليوم الإثنين رسالة إلى البعثة الأممية بشأن مقترح لعقد جلسة موحدة مع مجلس النواب بمدينة غدامس لوضع قاعدة دستورية وقانون الانتخابات.

وقالت عضو المجلس آمال محمد في تصريحات نقلها تلفزيون "ليبيا الأحرار"، إنّ الجلسة التي يرأسها المشري ويحضرها 68 عضوا، ستناقش أيضا مقترح عدد من الأعضاء بشأن وضع تراتبية للتفاوض مع مجلس النواب، وفق قولها.