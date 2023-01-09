"الدستوري الحر" ينظّم مسيرة باتجاه قصر الرئاسة التونسي

أعلن الحزب الدستوري التونسي الحر، اليوم الاثنين، أنه سينظّم مسيرة باتجاه قصر الرئاسة، محذّرًا السلطات التونسية من عرقلتها، ومشدّدا على رفضه البقاء في نفس المكان الذي يحتج فيه "الإخوان" و"التكفيريون"، وفقا لتعبيره.

وأشار الحزب، في بيان، إلى أنه قرّر تنظيم المسيرة باتجاه قصر قرطاج، بعد أن كان سيقع تنظيمها في شارع الحبيب بورقيبة (الشارع الرئيسي بالعاصمة)؛ بسبب السماح لأحزاب أخرى بتنفيذ تحركات احتجاجية في نفس المكان، منها "الإخوان والتكفيريون".

وشدّد الحزب الدستوري الحر على رفضه تنفيذ أي تحرك احتجاجي في نفس المكان الذي تحتج فيه أحزاب أخرى، منبّها لخطورة هذه الخطوة.

كما بين أنه خاطب محافظ تونس أكثر من مرة، لكن لم تتم الاستجابة لطلباته وتم السماح لأحزاب أخرى بالتظاهر في نفس المكان.