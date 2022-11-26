تونس.. مذكرات إيداع بالسجن ومنع سفر ضد المتهمين في "قضية التآمر"

أصدر القضاء التونسي، مذكرات إيداع بالسجن بحق 4 متهمين ممن شملتهم قضية "التآمر على أمن الدولة"، من بينهم مسؤول حكومي، وكادر أمني سابق.

كما قرر قاضي التحقيق منع جميع المتهمين في القضية من السفر، وذلك بانتظار استكمال التحقيقات في القضية التي تشمل 25 شخصًا، وفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك" المحلية.

وتشمل القضية، شخصيات نافذة سابقة، من أبرزها: مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، ومفدي المسدي المستشار السابق لرئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، وإعلاميون وسياسيون.