هل تقود مفاوضات القاهرة بين فرقاء ليبيا إلى وضع حد للأزمة السياسية؟

أشار محللون مصريون إلى أهمية المباحثات التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة في الوقت الراهن بين الفرقاء الليبيين، إلا أنهم اعتبروا أن التباينات بينهم أعمق كثيرا وترتبط بدرجة كبيرة بالأطراف الخارجية ذات التأثير في الأزمة الليبية.

والتقى، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، كل من رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في القاهرة، كما التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري المبعوث الأممي، ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا عبدالله باتيلي، لبحث تطورات الأزمة الليبية، فيما كشف مسؤول مصري أن المشاورات سيتم استكمالها الأسبوع المقبل.

ودارت المشاورات بين الفرقاء الليبيين حول ثلاثة ملفات هي تسمية المناصب السيادية، والتوافق حول قاعدة دستورية تُجرى الاستحقاقات الانتخابية بموجبها، ومصير السلطة التنفيذية.