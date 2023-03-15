الجزائر.. "اختفاء" رمطان لعمامرة عن المشهد يثير تكهنات حول مصيره

وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن في حضور عمار بلاني أمين عام وزارة الخارجية ولم يكن لعمامرة حاضرا، حسب المصدر عينه.

ويوم الإثنين، في غداء العمل الذي جمع الرئيس عبد المجيد تبون والوفد الأوروبي الذي يرأسه جوزيب بوريل، غاب الوزير مرة أخرى ومثّله عمار بلاني.

وأكدت "جون أفريك" أن "غياب وزير الخارجية عن هذين اللقاءين لافت للنظر بما يكفي لإعطاء مصداقية للشائعات حول إقالته المرتقبة أو رحيله الطوعي".

واعتبرت أن "انسحاب رمطان لعمامرة في الواقع يعود إلى حوالي عشرين يومًا، حيث يعود آخر ظهور علني له إلى 26 شباط/فبراير، خلال الاستقبال الذي منحه الرئيس تبون لقادة وممثلي الحركات السياسية في مالي، ومنذ ذلك الحين غاب لعمامرة من المشهد الوطني والدولي".

وتابعت المجلة أنّ "هذا الانسحاب أو التهميش ساهم في المقابل في بروز الدبلوماسي الجزائري عمار بلاني، فمنذ تعيينه أميناً عاماً لوزارة الخارجية في أيلول/سبتمبر 2002 بدلاً من رشيد شكيب قايد اكتسب الرجل وزناً تدريجياً، إلى درجة تجاوز الوزير المشرف عليه، ما يرشحه ليكون الخليفة الأبرز للعمامرة".

وأضافت أنّه "في الوقت الحالي وبينما تستمر حالة عدم اليقين فإن صعود بلاني الذي يتم تقديمه باعتباره متخصصًا في ملف الصحراء الغربية إلى منصب وزير الخارجية يبقى مرجحاً بقوة، لا سيما أنّ إدارة لعمامرة لهذا الملف يُنظر إليها بشكل سيىء إلى حد ما من قبل بعض الدبلوماسيين، وفقاً لما نقله عن دبلوماسي متقاعد".