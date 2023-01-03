تونس.. نجيب الشابي يرفض المثول أمام القضاء في قضية "تمويل الإرهاب"

أعلن رئيس جبهة "الخلاص الوطني" التونسية المعارضة، نجيب الشابي، رفضه المثول أمام القضاء بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك في قضية رفعتها ضده رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وقال الشابي، في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بالعاصمة التونسية، إنه متمسك بموقفه الرافض للمثول أمام القضاء في قضية وصفها بأنها "كيدية ومسرحية"، حسب قوله.

واعتبر الشابي أنه مستهدف من قبل السلطة بسبب مواقفه المعارضة وتنديده بما يصفه بـ"الانقلاب"، في إشارة إلى المسار السياسي الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وكانت السلطات التونسية قد قررت، أمس الإثنين، إحالة رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، نجيب الشابي، إلى النيابة العامة بتهمة "تمويل الإرهاب".