وزير خارجية اليونان يثير أزمة في ليبيا بعد رفضه هبوط طائرته في طرابلس
أثار وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس أزمة في لييبا بعد رفضه هبوط طائرته في مدينة طرابلس، وامتناعه عن النزول من الطائرة.
وقال مصدر سياسي ليبي لـ "إرم نيوز" إن موقف الوزير اليوناني جاء بعد علمه بوجود نجلاء المنقوش وزيرة خارجية حكومة الدبيبة في استقباله، وهي الحكومة التي لا تعترف اليونان بها.
وأوضح المصدر أن زيارة الوزير اليوناني تم تنسيقها مع المجلس الرئاسي الليبي وليس مع حكومة الدبيبة التي تشهد علاقتها باليونان أزمة لافتة.
وقالت وكالة الأنباء اليونانية إن وزير الخارجية اليوناني غادر طرابلس لأنه اشترط لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي منفردا وتم الإخلال بهذا الطلب.
وبعد مغادرته مطار طرابلس، حطت طائرة وزير الخارجية اليوناني في مطار بنغازي، وكان في استقباله المشير خليفة حفتر وعدد من القيادات الأمنية.
ونشر ديندياس عبر حسابه على "تويتر"، صورة له في مطار بنغازي خلال لقائه حفتر، علق عليها قائلًا إنه "سينفذ برنامج زيارته في شرق ليبيا بشكل طبيعي".
من جهتها، استنكرت وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، رفض وزير الخارجية اليوناني الهبوط في مطار طرابلس أثناء استقباله من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
وقالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك إنها "تستهجن هذا التصرف وسوف تتخذ الاجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها".
وجاء في البيان:"رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها، وبناء على طلب منهم منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس اليوم صباح الخميس وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية، إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي ايضاحات".
وعلى إثر ذلك، أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في تصريح لقناة "بانوراما" الليبية، أن حكومته قررت استدعاء البعثة الليبية في أثينا للتشاور، والقائم بأعمال السفارة اليونانية في طربلس للتوضيح.