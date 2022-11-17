وزير خارجية اليونان يثير أزمة في ليبيا بعد رفضه هبوط طائرته في طرابلس

أثار وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس أزمة في لييبا بعد رفضه هبوط طائرته في مدينة طرابلس، وامتناعه عن النزول من الطائرة.

وقال مصدر سياسي ليبي لـ "إرم نيوز" إن موقف الوزير اليوناني جاء بعد علمه بوجود نجلاء المنقوش وزيرة خارجية حكومة الدبيبة في استقباله، وهي الحكومة التي لا تعترف اليونان بها.

وأوضح المصدر أن زيارة الوزير اليوناني تم تنسيقها مع المجلس الرئاسي الليبي وليس مع حكومة الدبيبة التي تشهد علاقتها باليونان أزمة لافتة.