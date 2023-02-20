الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات ترد على قرار طردها من تونس

دعت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إستر لينش الأحد، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى "احترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف النقابات"، بعد يوم من طردها من البلاد لمشاركتها في احتجاج مناهض للحكومة نظمه اتحاد الشغل أحد أكبر القوى في تونس.

وأضافت لينش أنها سترفع معاملة السلطات التونسية لها إلى "أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي".

وكان الرئيس التونسي أعلن السبت أن لينش "شخصية غير مرغوب فيها" ويجب أن تغادر البلاد في غضون 24 ساعة مضيفا أن مشاركتها في احتجاج الاتحاد وتصريحاتها كانت "تدخلا سافرا في الشؤون التونسية".